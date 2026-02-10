La procura di Pavia sta scavando sempre più a fondo nel caso di Chiara Poggi. Oggi è stato trovato un biglietto sulla sua tomba che dice: “È stato Marco ad ucciderla”. La scoperta riaccende le polemiche e mette ancora più pressione sulle indagini, che cercano di chiarire chi abbia davvero ucciso la giovane.

Mentre continuano le indagini della procura di Pavia sul delitto di Garlasco, spunta un nuovo inquietante dettaglio riguardante l’omicidio di Chiara Poggi. È la scrittrice e astrofisica Maria Conversano a fornirlo attraverso un video pubblicato sul suo canale Youtube in cui pubblica un’intercettazione, risalente al 2017, tra Rita Preda, mamma di Chiara Poggi, e l’avvocato Tizzoni, il legale che difende la famiglia della vittima. Nella telefonata i due parlano di un biglietto che la mamma di Chiara ha trovato sulla porta della cappella in cui riposa la figlia e sul quale c’era scritto: “Ad uccidere Chiara è stato Marco”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, il biglietto trovato sulla tomba di Chiara Poggi: “È stato Marco ad ucciderla”

Approfondimenti su Garlasco Delitto

A Garlasco, nel cimitero, un biglietto anonimo trovato sulla tomba di Chiara Poggi riaccende la discussione sul caso.

La scoperta del biglietto sulla cappella di Chiara Poggi ha riacceso le speranze di trovare il colpevole.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Ultime notizie su Garlasco Delitto

Argomenti discussi: Garlasco, il delitto si poteva risolvere in poche ore. Adesso invece è (quasi) impossibile; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Delitto di Garlasco, nel pc di Chiara gli indizi su Sempio: il giallo della cartella Albert. Cosa emerge dalle carte della Procura, le rivelazioni de il Giornale; Non si capisce più se si indaga su Andrea Sempio o su Alberto Stasi: cosa stanno cercando sul delitto di Garlasco.

Delitto di Garlasco, la verità del perito di Stasi sull'impronta 33Delitto di Garlasco, il perito di Stasi spiega a Quarta Repubblica le nuove analisi effettuate sull'impronta 33 ... tgcom24.mediaset.it

Delitto di Garlasco/ La scarpa del 2008 mai repertata: Trovata vicino a via Pascoli poi buttataIl delitto di Garlasco stamane a Mattino 5 News con le ultime novità e gli aggiornamenti sul caso: spunta una scarpa mai repertata ... ilsussidiario.net

L' 8 ottobre del 2007 sulla porta della cappella dove riposa Chiara Poggi, nel cimitero di Garlasco, compare un biglietto anonimo. Poche righe, nessuna firma. E' un foglietto a quadretti. C'è scritto in stampatello: «Ad uccidere Chiara è stato Marco». A raccontarl - facebook.com facebook

Scusate: Marco Poggi non era in montagna #Garlasco x.com