Cinema indipendente Massimo Puglisi è il nuovo direttore artistico del Liverpool Indie Award

Agrigentonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il regista agrigentino Max Puglisi è il nuovo direttore artistico del Liverpool Indie Award, il festival internazionale del cinema che ogni anno richiama decine di filmaker da tutto il mondo nella città dei Beatles, già Capitale della cultura europea. Per l’edizione 2025 l’organizzazione ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cinema indipendente, alleanza tra AIR3, CNA e 100Autori - Nell’ambito dell’82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato annunciato da AIR3 ... Scrive primaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Indipendente Massimo Puglisi