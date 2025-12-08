Cinema indipendente Massimo Puglisi è il nuovo direttore artistico del Liverpool Indie Award
Il regista agrigentino Max Puglisi è il nuovo direttore artistico del Liverpool Indie Award, il festival internazionale del cinema che ogni anno richiama decine di filmaker da tutto il mondo nella città dei Beatles, già Capitale della cultura europea. Per l’edizione 2025 l’organizzazione ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
