Il GAMM, il museo del videogioco più grande d’Italia, ha scelto il sua nuovo direttore. La notizia è stata comunicata ieri, aprendo una nuova fase per il museo. Gli addetti ai lavori e i visitatori attendono con curiosità i primi cambiamenti sotto la guida di questa nuova figura.

Aria di cambiamento per il GAMM, il Museo del Videogioco più importante di tutta Italia, dove è stato appena annunciato il nuovo direttore. Ecco il comunicato stampa: Il GAMM Game Museum (Il Museo del Videogioco di Roma) annuncia la nomina di Massimo Triulzi alla carica di Direttore, affidandogli la guida di una realtà che, nel panorama culturale italiano, racconta il videogioco come linguaggio, industria e fenomeno sociale. Triulzi succede a Marco Accordi Rickards, che il museo ringrazia per il lavoro svolto e per aver contribuito a consolidare l’identità di questa istituzione culturale. La nuova Direzione potrà contare su uno staff rinnovato, con l’obiettivo di accompagnare il museo in una fase di rilancio, rafforzando progettualità, programmazione culturale e dialogo con la community. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il GAMM ha appena annunciato il suo nuovo direttore

