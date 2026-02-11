Futuro Nazionale Vannacci | Porte aperte a Forza Nuova e CasaPound

Roberto Vannacci, nuovo leader di Futuro Nazionale, ha detto chiaramente che non chiude le porte a Forza Nuova e CasaPound. In un’intervista, Vannacci ha spiegato che non esclude collaborazioni con questi gruppi di estrema destra, aprendo così una strada che potrebbe riaccendere discussioni sulla presenza di movimenti radicali nel panorama politico italiano. La sua posizione ha già scatenato reazioni contrastanti tra chi teme un ritorno di ideologie estreme e chi lo vede come un tentativo di riunire forze diverse.

Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, lascia le porte aperte a Forza Nuova e Casa Pound, movimenti di estrema destra. “Se li terrei fuori o dentro? Non mi piace categorizzare. Questi signori, che sono liberi cittadini e non hanno commesso reati, per quanto rappresentano principi che possono essere criticati, devono poter proporre idee e devono essere aperte tutte le porte “, ha detto il generale in un’intervista a La7. Alla domanda sul fatto che il problema era far entrare chi si dichiara fascista in istituzioni fondate su una Costituzione antifascista, Vannacci replica: “ Se uno è libero cittadino può professarsi come vuole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

VANNACCI: IL MIO PARTITO È NATURALE INTERLOCUTORE DEL CENTRODESTRARoberto Vannacci non vuole farsi strumentalizzare. Il suo obiettivo entrare organicamente nella coalizione che sostiene il Governo. Il mio partito – afferma – Futuro nazionale, si presenta come natur ... opinione.it

Futuro Nazionale, ecco lo statuto del partito di VannacciDifesa dei confini, famiglia naturale e vita. Lo statuto del partito di Vannacci, che i sondaggi danno già al 3,3%. panorama.it

I tre esponenti di Futuro nazionale hanno giustificato il voto “come scelta di perimetro e di campo sulla quale i partiti devono prendere una scelta chiara” - facebook.com facebook

"Né Vannacci né Futuro Nazionale sono pro #Putin. Io sono pro italiano e pro europeo ed è per questo che ritengo che prolungare questa guerra tra #Ucraina e #Russia sia deleterio per l'Europa, per l'Italia e anche per l'Ucraina”. Lo ha detto l'eurodeputato e l x.com