Vannacci lancia il suo nuovo partito, chiamato Futuro Nazionale. Per ora, si parla di un’idea che si muove tra simboli e riferimenti identitari, ancora in fase di definizione. Nel frattempo, il politico stringe un accordo con CasaPound, dando vita a quella che alcuni chiamano già la “cosa nera”. La nascita di questa alleanza segna un passo importante nel panorama politico, anche se i dettagli sono ancora tutti da chiarire.

C’è un’idea che prende forma lentamente, fatta di simboli, riferimenti identitari e calcoli politici ancora in via di definizione. Non è ancora un partito strutturato, né una macchina elettorale pronta a scendere in campo, ma un contenitore che prova a darsi un centro di gravità e una narrazione riconoscibile. Attorno a questo progetto ruotano figure note della destra radicale e fuoriusciti dai partiti tradizionali, accomunati dalla convinzione che esista uno spazio politico non ancora occupato. Il cantiere è aperto e procede per accumulo: luoghi, volti, parole d’ordine. Poche certezze, almeno per ora, ma una strategia chiara nel tentativo di trasformare un consenso diffuso sui social e nelle piazze virtuali in un’iniziativa politica autonoma, capace di reggersi su proprie strutture e riferimenti ideologici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci, il nuovo partito si chiamerà Futuro nazionale. Patto con CasaPound, nasce la “cosa nera”

Approfondimenti su Vannacci FuturoNazionale

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Vannacci prepara la scissione e crea un nuovo partito FUTURO NAZIONALE

Ultime notizie su Vannacci FuturoNazionale

Argomenti discussi: Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio Futuro nazionale. L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: Solo un simbolo; Vannacci verso il suo partito, deposita Futuro nazionale. Ma poi taglia corto: È solo un simbolo; Ecco il simbolo di Vannacci: il generale prepara il partito; Vannacci, nuovo simbolo e messaggio social: arriva il partito del generale?.

Vannacci lascia la Lega, l'ultimatum di Salvini e la sfida alla Meloni: ecco perché esce dal CarroccioDa giorni aveva varcato il Rubicone. Roberto Vannacci non è un generale della Lega. Non più. Vuole le sue truppe e il suo partito. Futuro Nazionale. Il tricolore nel simbolo ... ilgazzettino.it

Vannacci, il nuovo partito si chiamerà Futuro nazionale. Patto con CasaPound, nasce la cosa neraIl movimento ha ancora poche certezze, tranne due: la guida ovviamente, e il centro studi. Sul resto, è un work in progress ... repubblica.it

Roberto #Vannacci: "Mancano solo Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Sumahoro. Dopo Renzi, ora anche il M5s! Di questo passo i giornali di Angelucci ci diranno che, nel mio tutto ipotetico nuovo partito, sono pronto a prendere come portavoce Luxuria, come resp x.com

Franco Rolandi. . Vannacci, Salvini e il nuovo simbolo: lo scoop di Alessio Marzilli - facebook.com facebook