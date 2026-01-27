La Francia ha approvato una legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 15 anni. La normativa mira a tutelare i giovani dagli effetti negativi delle piattaforme digitali, stabilendo limiti chiari per l’accesso. La decisione del Parlamento rappresenta un passo importante nella regolamentazione dell’uso dei social tra i più giovani, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo più responsabile e consapevole.

Nelle prime ore di martedì 27 gennaio, il Parlamento francese ha compiuto un passo decisivo approvando una legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Secondo il governo, la misura è pensata per tutelare la salute psicologica degli adolescenti e ridurre i rischi legati all'uso precoce delle piattaforme digitali. Il presidente Emmanuel Macron ha accolto con favore il voto, sottolineando che "il cervello dei nostri figli non è in vendita", né alle grandi piattaforme straniere né agli algoritmi che sfruttano l'attenzione dei più giovani.

© Dayitalianews.com - Francia, stop ai social per gli under 15: via libera dell’Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale francese ha approvato un disegno di legge che vieta ai minori di 15 anni l'accesso ai social media.

La Francia ha approvato una legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni, ponendo un limite all'età per l'accesso a queste piattaforme.

