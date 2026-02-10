Un gruppo di tre deputati di Futuro Nazionale ha esposto uno striscione davanti alla Camera, proprio mentre il governo chiedeva la fiducia sul decreto Ucraina. Lo striscione recitava: “Stop soldi per Zelensky, più sicurezza per gli italiani”. La protesta ha attirato l’attenzione dei passanti e dei parlamentari, mentre si svolgeva la seduta in aula.

“Stop soldi per Zelensky, più sicurezza per gli italiani”. È lo striscione che i tre deputati di Futuro Nazionale Roberto Sasso, Edoardo Ziello ed Emanuele Pozzolo hanno esposto davati a Montecitorio dove oggi il governo ha posto la fiducia sul decreto Ucraina. “Non rifiuteremmo aiuti umanitari al popolo se avessimo la certezza che quei soldi servissero davvero il popolo ucraino”, ha spiegato Sasso. “Saremmo stati aperti anche a una riformulazione dell’emendmento se ci avessero detto ‘togli la parte militare e lascia la parte degli aiuti alla popolazione civile’. Noi saremmo stati contenti perché pensiamo sia ora di conseguire la pace, anche in Ucraina non ne possono più di Zelensky, lo dicono i sondaggi di agenzie indipendenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Striscione davanti alla Camera: “stop soldi per Zelensky”

Nella scuola primaria di Reggio Emilia, uno striscione con la scritta "Ritornate a Gesù" è stato esposto di fronte all'istituto, in risposta alla modifica della canzone natalizia "Jingle Bells" senza riferimenti religiosi.

Questa mattina alla Camera, alcuni deputati di PD, M5S e Avs hanno occupato la sala stampa per bloccare una conferenza sul tema della remigrazione.

