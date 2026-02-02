Incidente sulla Statale 131 a Paulilatino | due feriti uno trasportato in elicottero

Questa mattina sulla Statale 131, vicino a Santa Cristina, si è verificato un grave incidente. Due persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata in elicottero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.

Schianto all'altezza di Santa Cristina. Grave incidente stradale questa mattina sulla Statale 131, all'altezza di Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino. Il bilancio è di due feriti, un uomo e una donna, con uno dei due in condizioni gravi. Un'auto che procedeva in direzione Cagliari, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finita contro la massicciata sul lato destro della carreggiata. Intervento dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Oristano, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118.

