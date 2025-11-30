Violento incidente frontale tra auto sulla Statale Jonica vicino a Cosenza due 20enni morti e quattro feriti
Incidente tra una Fiat Panda e un'Alfa Romeo Mito sulla statale Jonica, nel cosentino, due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
