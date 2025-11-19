Furti nei supermercati Tre arresti dei carabinieri
L’altro pomeriggio i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato tre cittadini stranieri, due 36enni ed un 24enne, per furto in concorso. Il tutto è cominciato verso le 15.30 quando diversi cittadini hanno chiamato il 112 segnalando che all’esterno del supermercato Coop del centro commerciale Esp c’erano tre persone che si aggiravano con fare sospetto. A questo punto l’operatore della centrale operativa ha fatto convergere in zona diverse pattuglie ed un equipaggio della sezione Radiomobile, dopo aver raccolto diverse testimonianze, ha individuato le tre persone segnalate che caricavano su di una macchina con targa straniera diverso materiale che è stato poi accertato essere stato appena rubato dal supermercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
