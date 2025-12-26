Furti nei supermercati due uomini in manette | saranno rimpatriati

Finiti in manette a Brescia, sarebbero anche i responsabili di colpo simile messo a segno a Verona. È stata la polizia di Stato, nei giorni scorsi, a smantellare una banda di ladri specializzata nei furti all’interno di esercizi commerciali, mettendo le manette ai polsi di due uomini dopo una. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Furti nei supermercati. Tre arresti dei carabinieri Leggi anche: Furti nei market. In manette un tunisino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Vercelli, arrestati tre malviventi specializzati in furti nei parcheggi dei supermercati; Raid nei supermercati a ridosso della chiusura: denunciato 35enne, caccia ai complici; Allarme furti al supermercato, le commesse lanciano l’appello: “Aiutateci, fatturato dimezzato”; Vercelli: rubano la borsa a una donna in un parcheggio, tre arresti. In manette due georgiani specialisti in furti nei supermercati Esselunga - Sono stati arrestati dopo essere stati visti rubare nell'esercizio di via Della Volta, ma erano già stati segnalati a Verona. quibrescia.it Turbigo, tentato furto di champagne al supermercato: due denunciati - Tentano di rubare diverse bottiglie di champagne da un supermercato, ma vengono individuati e bloccati grazie al rapido intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri. ticinonotizie.it

Rubano salumi e formaggi per 800 euro: due uomini denunciati - Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero fatto incetta di salumi e formaggi – 8 punte di formaggio, 6 coppe, 4 tranci di prosciutto, 4 di fiocco e 6 salami – per un valore complessivo di circa 800 ... parmatoday.it

Vercelli, arrestati tre malviventi specializzati in furti nei parcheggi dei supermercati x.com

La banda dei supermercati a Barcellona, 20enne rintracciata in Romania e arrestata Fine della latitanza durata 3 anni grazie alla cooperazione internazionale di Polizia. I furti a raffica nel 2022... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.