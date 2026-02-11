Furti in serie sulle auto a Santa Barbara denunciato 40enne

A Santa Barbara, a Viterbo, si sono verificati diversi furti sulle auto in sosta. La polizia ha identificato e denunciato un uomo di 40 anni come responsabile. Le auto venivano prese di mira con effrazioni, e ora l’uomo rischia di dover rispondere di più reati.

Serie di furti con effrazione sulle auto in sosta a Santa Barbara a Viterbo. La polizia ha individuato e denunciato l'uomo ritenuto responsabile: si tratta di un 40enne. All'esito degli approfondimenti investigativi, è emerso che avrebbe agito con modalità reiterate anche su aree di parcheggio interne a complessi abitativi. Una serie di episodi che, ovviamente, ha destato allarme sociale tra i residenti. Ma alla fine il 40enne è stato denunciato, in stato di libertà, grazie anche alla verifica dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze dei denuncianti, che sono risultate determinanti nello svolgimento dell'indagine.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Santa Barbara Viterbo Denunciato per furti sulle auto la notte prima, ci riprova la mattina dopo: arrestato grazie a un poliziotto fuori servizio Un poliziotto fuori servizio ha impedito un tentativo di furto su auto avvenuto la mattina a Bergamo. Montefusco, truffa online su motore d’auto: denunciato un 40enne Un uomo di 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Mirabella Eclano per aver messo in atto una truffa online riguardante la vendita di un motore d’auto. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Santa Barbara Viterbo Argomenti discussi: Furti in serie nelle ville dell’Infernetto: le strade colpite. Arrestati due malviventi romani; LU: procura fa luce su serie di 161 furti; (AGR)Roma, giro di vite della Polizia, nel mirino i furti su auto, negozi o aree commerciali, 9 arresti dal Centro alla Periferia; Furti nelle scuole: 49enne di Decimomannu incastrato da 130 monetine - L'Unione Sarda.it. Furti in un centro commerciale del Casertano, famiglia di Scafati nei guaiI tre furono sorpresi a sottrarre capi di abbigliamento, generi alimentari e altri prodotti di uso quotidiano da diversi negozi. agro24.it Furti in serie da Sephora per 4.500 euro: presi i due ladriTRIESTE – La Polizia di Stato ha arrestato i presunti autori di una serie di furti ai danni del negozio Sephora di via Imbriani. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata del 31 gennaio, al te ... nordest24.it Sydney Sweeney ha detto presente al festival di Santa Barbara - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.