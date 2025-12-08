Montefusco truffa online su motore d’auto | denunciato un 40enne

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Mirabella Eclano per aver messo in atto una truffa online riguardante la vendita di un motore d’auto. Il falso venditore aveva ingannato un acquirente promettendo un prodotto “garantito”, ma si è rivelato un inganno. L’indagine ha portato al suo identikit e alla denuncia ufficiale.

Carabinieri di Mirabella Eclano individuano un falso venditore che aveva raggirato un acquirente con un motore d’auto “garantito”.. Truffa online durante il ponte dell’Immacolata. Montefusco (AV), 8 dicembre 2025 – I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato i controlli sulla rete durante i giorni festivi, periodo in cui aumentano gli acquisti online e parallelamente le truffe informatiche. L’indagine dei Carabinieri. La Compagnia di Mirabella Eclano ha individuato il presunto autore di un raggiro avvenuto in questi giorni. Un uomo della provincia di Avellino, alla ricerca di un motore di ricambio per la propria auto, era stato attirato da un annuncio pubblicato su un sito specializzato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montefusco, truffa online su motore d’auto: denunciato un 40enne

Argomenti simili trattati di recente

MONTEFUSCO (AV) – MOTORE D’AUTO “GARANTITO”, MA È UNA TRUFFA: I CARABINIERI DENUNCIANO IL PRESUNTO RESPONSABILE I giorni festivi registrano un incremento significativo degli acquisti online e una parallela intensificazione delle truffe Vai su Facebook

Montefusco, motore d’auto “garantito” ma è una truffa: Carabinieri denunciano presunto responsabile - I giorni festivi registrano un incremento significativo degli acquisti online e una parallela intensificazione delle truffe informatiche. irpinianews.it scrive