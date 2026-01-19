Denunciato per furti sulle auto la notte prima ci riprova la mattina dopo | arrestato grazie a un poliziotto fuori servizio

Un poliziotto fuori servizio ha impedito un tentativo di furto su auto avvenuto la mattina a Bergamo. Dopo essere stato testimone di un’azione sospetta, ha intervenuto prontamente, contribuendo all’arresto del sospettato. La vicenda evidenzia l’importanza della prontezza e dell’attenzione di cittadini e forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.

Bergamo. Un poliziotto della Questura libero dal servizio ha sventato un furto mentre passeggiava in via Codussi. Domenica mattina l’agente ha notato un uomo aggirarsi tra alcune auto in sosta e rovistare all’interno di borse e zaini. Una delle vetture aveva la portiera semiaperta e l’abitacolo completamente messo a soqquadro. Poco dopo l’uomo si è allontanato in direzione del Parco Anne Frank con diversi zaini e borse al seguito. Senza perderlo di vista, il poliziotto ha immediatamente contattato la Centrale Operativa della Questura, che ha inviato sul posto le Volanti. Raggiunto nel parco, il soggetto è stato fermato e identificato dagli agenti intervenuti: si tratta di un cittadino marocchino irregolare, classe 2000, con numerosi precedenti, già fermato e denunciato la notte precedente per furti su auto parcheggiate in via Campagnola.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sfonda con l'auto la vetrina di un bar, fa retromarcia e ci riprova: denunciato un 51enne

Un uomo di 51 anni ha causato danni a un bar, sfondando volontariamente una vetrina con l’auto. Dopo aver fatto retromarcia e tentato nuovamente, è stato fermato dall’intervento di un cliente, che ha chiamato il 118. L’episodio ha suscitato preoccupazione e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Di seguito i dettagli sull’accaduto e le eventuali conseguenze.

