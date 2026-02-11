Furgone in fiamme in A1 disagi all' altezza di Modena Nord

Questa mattina sull’autostrada A1, all’altezza di Modena Nord, si è scatenato un incendio su un furgone in corsa. Le fiamme hanno costretto i Vigili del Fuoco a intervenire subito, intorno alle 9:00, per spegnere il veicolo e mettere in sicurezza la strada. L’incidente ha provocato disagi e rallentamenti nel traffico in entrambe le direzioni. Al momento non ci sono segnalazioni di feriti gravi, ma il traffico resta congestionato mentre le operazioni di soccorso continuano.

L'allarme è scattato intorno alle 9:00. I Vigili del Fuoco di Modena al lavoro con due mezzi per spegnere il rogo ed evitare che coinvolgesse altri veicoli Dalle ore 9:00 circa, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in un intervento tecnico urgente lungo l'autostrada A1 Milano-Napoli per domare l'incendio di un furgone che stava viaggiando in direzione Nord, verso Milano. Il mezzo ha preso fuoco poco prima del casello di Modena Nord. La colonna di fumo ha fatto scattare subito la macchina dei soccorsi. Dalla sede centrale di Modena sono partite immediatamente un'autopompa e un'autobotte di supporto, mezzo fondamentale per garantire il continuo approvvigionamento idrico necessario a fronteggiare il rogo.

