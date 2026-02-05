Camion in fiammebloccata A1 verso nord

Un camion ha preso fuoco questa mattina sulla A1 Milano-Napoli, tra Incisa e Firenze Sud. La carreggiata è stata chiusa temporaneamente in direzione nord, causando rallentamenti e code. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, ma al momento si registrano disagi sulla tratta. Nessuna informazione immediata sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

0.01 Chiusura temporanea, per un camion in fiamme, sulla A1 Milano-Napoli, del tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud, in direzione nord, verso Firenze. L'incendio c'è stato all'altezza del km 308, dove il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano code. Sul posto i vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4o Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia che consiglia percorsi alternativi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Camion Fiamme

Questa mattina un camion ha preso fuoco all’interno di una galleria sulla A1, poco prima di Calenzano.

Un incendio ha colpito una cella frigo all’interno della galleria Le Croci sulla A1 in direzione nord.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Esplode cisterna in autogrill a Teano, caos in autostrada

Ultime notizie su Camion Fiamme

