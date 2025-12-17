Furgone distrutto dalle fiamme in A1 code e disagi a Modena Nord
Un incendio ha devastato un furgone sulla A1, creando code e disagi nel tratto di Modena Nord. Alle 11:36 di giovedì, i vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, causando rallentamenti e disagi alla viabilità.
Alle ore 11:36 di giovedì i vigili del fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti per domare l'incendio di un furgone avvenuto lungo la corsia nord dell'A1, poco prima del casello di Modena Nord.Il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme al momento dell'arrivo delle squadre di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
