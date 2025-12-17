Furgone distrutto dalle fiamme in A1 code e disagi a Modena Nord

Un incendio ha devastato un furgone sulla A1, creando code e disagi nel tratto di Modena Nord. Alle 11:36 di giovedì, i vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, causando rallentamenti e disagi alla viabilità.

Incendio di un furgone sulla A1 nel modenese. Non si segnalano feriti - Poco dopo le 11:30 i vigili del fuoco del distaccamento di Vignola sono intervenuti sulla A1, al km 159+400 corsia nord nel modenese, per l’incendio di un furgone. sassuolo2000.it

Furgone avvolto dalle fiamme

