BOOM! Francesca Fagnani duetta con Fulminacci al Festival di Sanremo 2026

Questa mattina si è diffusa la notizia di un ritorno a sorpresa al Festival di Sanremo. Francesca Fagnani salirà di nuovo sul palco dell’Ariston, questa volta per duettare con Fulminacci. L’annuncio ha sorpreso molti, dato che nessuno si aspettava di rivederla tra i concorrenti o gli ospiti. La conduttrice ha già mostrato di apprezzare il palco del Festival, e ora sembra pronta a riproporsi come protagonista. La data dell’evento si avvicina, e i fan sono curiosi di scoprire cosa succederà in

Evidentemente deve esserle piaciuto il palco dell'Ariston. Davide Maggio può annunciare in anteprima un ritorno assolutamente inatteso al Festival di Sanremo, quello di Francesca Fagnani. Ma ancora più sorprendente è il ruolo che la conduttrice è chiamata a ricoprire per il suo bis festivaliero. Per l'edizione 2026, la conduttrice di Belve non affiancherà il conduttore, come accaduto nel Festival del 2023, ma sarà protagonista in un'inedita veste: Francesca Fagnani sarà ospite della serata cover, quella del venerdì (27 febbraio).

