Fulminacci a Sanremo 2026 | Il mio obiettivo è divertirmi Non trovo mai parcheggio non ho mai vinto a tombola le piccole sfortune le ho tutte

Fulminacci torna sul palco dell’Ariston con il brano “Stupida sfortuna”. Questa volta, l’artista romano dice di volersi divertire, anche se tra le sue piccole sfortune ci sono il parcheggio sempre pieno e la mancanza di fortuna a tombola. Annuncia il nuovo album, “Calcinacci”, e il primo tour nei palazzetti, mentre con sincerità racconta di un periodo di cambiamenti personali che coinvolgono relazioni e musica.

Sul brano in gara a Sanremo, insiste su un concetto preciso: «È un brano giusto, una canzone onesta. Non è stato riarrangiato, non è stato scritto apposta per Sanremo. È una canzone che è stata subito lei, arrivata in modo chiaro». Sul rapporto con Sanremo: «Con la competizione non ho mai avuto un rapporto. Lo dirà la mia analista, se è perché in realtà sono molto legato e quindi voglio scappare. Il mio obiettivo è essere leggero e divertirmi. Faccio musica pop, quindi sono dentro le classifiche, dentro il calderone, ma non è lì il punto. Il successo è vedere la gente che canta ai miei concerti, vedere più persone possibili che cantano cose che mi piacciono». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

