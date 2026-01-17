A 11 anni spara e uccide il padre perché gli aveva confiscato la Nintendo Switch | Ero arrabbiato

Un tragico episodio si è verificato quando un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre, dopo che questi aveva confiscato la Nintendo Switch. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti familiari e sulla tutela dei minori in situazioni di stress. Le autorità stanno approfondendo le circostanze che hanno portato a un gesto così grave.

Un tragedia familiare atroce. Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. La notizia drammatica arriva dagli Usa, l’orrore è avvenuto il 13 gennaio nella contea di Perry, in Pennsylvania. Un gennaio terrificante sotto il profilo degli orrori compiuti in Italia e nel mondo che sembra non dare tregua. La polizia è arrivata sul posto di notte rispondendo a una chiamata d’emergenza e ha trovato Douglas Dietz, 42 anni, morto nel letto. Il rifiuto di un videogioco, la banalità del male e la facilità con cui l’11enne è entrato in possesso dell’arma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A 11 anni spara e uccide il padre perché gli aveva confiscato la Nintendo Switch: “Ero arrabbiato” Leggi anche: A 11 anni spara e uccide il padre negli Usa, gli aveva confiscato Nintendo Switch Leggi anche: A 11 anni spara e uccide il padre. “Mi ha tolto la Nintendo Switch, ero arrabbiato” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A 11 anni spara e uccide il padre in Usa, gli aveva confiscato Nintendo Switch; Ladro ucciso durante una rapina a Lonate Pozzolo, cosa sappiamo; Bambino spara e uccide il padre perché gli aveva portato via la Nintendo Switch; Il tempo delle chiavi: così in quella Milano degli Anni di piombo si moriva per la politica. Bambino di 11 anni spara al padre negli Usa, gli aveva confiscato Nintendo Switch: «Mamma, papà è morto. L'ho ucciso» - Un bambino di 11 anni ha sparato e ucciso il padre dopo che gli aveva confiscato il Nintendo Switch. msn.com

