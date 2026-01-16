Danneggia auto tenta di investire un uomo e fugge alla polizia | arrestato

A Forte dei Marmi, un uomo di 56 anni è stato arrestato per aver danneggiato un’auto, tentato di investire un uomo e successivamente fuggito dalla polizia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua immediata detenzione, con accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto di armi improprie. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

FORTE DEI MARMI – È finito in manette a Forte dei Marmi un uomo di 56 anni per i reati di danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, tentate lesioni e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. L'intervento è scaturito da segnalazioni giunte alla sala operativa relative a un soggetto che, aveva danneggiato due autovetture, con un martello, in zona Vittoria Apuana e tentato di investire un cittadino per poi allontanarsi alla guida di una Volkswagen Golf grigia. Le pattuglie del commissariato, dopo aver intercettato il veicolo, hanno intimato l'alt al conducente che però si è dato alla fuga ponendo in essere una condotta di guida estremamente pericolosa e lanciando oggetti contro i veicoli di servizio, con velocità sostenuta lungo il viale a mare.

