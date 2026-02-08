Continua l’attività delle forze dell’ordine nel quartiere Macrolotto Zero. Durante i controlli notturni, gli agenti hanno scoperto droga nascosta sotto la pensilina del bus. La polizia ha schierato diverse unità, tra cui motociclisti e unità cinofile, per verificare eventuali illeciti. La zona resta sotto stretta sorveglianza per contrastare lo spaccio.

Ancora una notte di controlli straordinari al Macrolotto zero. In campo la polizia locale, con l’intervento del reparto motociclisti, dell’unità territoriale centro ed esterna e dell’unità cinofila. L’attenzione si è concentrata in particolare nel quadrato compreso tra via Pistoiese e via Filzi oltre che nella zona del Soccorso, dove le operazioni hanno portato a risultati significativi. Più di 140 veicoli sono stati fermati durante il servizio, e sono state elevate circa dieci sanzioni per violazioni al Codice della strada. Tra i provvedimenti più rilevanti, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro amministrativo di due auto prive di assicurazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Macrolotto Zero e Soccorso. La droga era nascosta sotto la pensilina del bus

Approfondimenti su Macrolotto Zero

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Macrolotto Zero

Argomenti discussi: Macrolotto Zero e Soccorso. La droga era nascosta sotto la pensilina del bus; Notte di controlli della polizia locale: multe e mezzi senza assicurazione sequestrati; Prato, 35enne picchiato e rapinato del monopattino: un arresto e una denuncia.

Macrolotto Zero e Soccorso. La droga era nascosta sotto la pensilina del busNotte di controlli della polizia locale: fermati 140 veicoli, dieci multe. Fermato un uomo che disturbava i passanti: denunciato per ubriachezza molesta. lanazione.it

Le pattuglie in azione ieri sera in piazza Ciardi, viale Vittorio Veneto, piazza Europa, Macrolotto zero e Soccorso. Oltre 200 le auto e le persone controllate facebook