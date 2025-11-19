Devasta la pensilina del bus | ha 15 fogli di via

Ravenna, 19 novembre 2025 – La scena, durata pochi secondi, riassume il senso di impotenza che attraversa il quartiere dell’ Isola di San Giovanni. Lunedì, poco dopo le 20, le telecamere della zona stazione riprendono un uomo che attraversa piazza Farini con passo deciso, si avvicina alla pensilina del bus e inizia a scagliarle contro sassi raccolti da terra. I colpi rimbalzano sul plexiglass, ma lui non si ferma: prende a calci la struttura, la colpisce con tutto il corpo, la sfonda e passa attraverso la lastra ormai rotta. Solo quando si accerta che ogni pannello sia distrutto, si allontana di nuovo verso la strada, mentre alcuni passanti osservano increduli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Devasta la pensilina del bus: ha 15 fogli di via

