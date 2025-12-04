Mondragone maxi frode sui bonus facciate | sequestrati 39 milioni di euro di crediti fiscali

Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Caserta ha portato al sequestro preventivo di circa 39 milioni di euro in crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. Il provvedimento, emesso d’urgenza dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, riguarda crediti ancora presenti nei cassetti fiscali e ritenuti frutto di un vasto sistema fraudolento. La frode . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mondragone, maxi frode sui bonus facciate: sequestrati 39 milioni di euro di crediti fiscali

Scopri altri approfondimenti

MONDRAGONE. Truffa sui fondi all’agricoltura da 12milioni di euro: svolta per il re dell'ortofrutta e soci - facebook.com Vai su Facebook

Frode sui bonus facciate nel Casertano: 28 indagati e bloccati 39 milioni di crediti d’imposta - Un sequestro preventivo da record, pari a 39 milioni di crediti d’imposta, ha colpito un sofisticato sistema di frode legato ai bonus edilizi. ilgiornalelocale.it scrive

MONDRAGONE. 28 indagati e maxi sequestro da 39MILIONI DI EURO. Frode fiscale record sui bonus facciate - L'applicazione della misura cautelare reale trae origine da complesse attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone con il coordinamento della Procura Sammaritana ... Da casertace.net

Mondragone, truffa su “Bonus Facciate”: sequestrati crediti per 39 milioni - Le indagini – L’origine della misura cautelare risale a un’articolata attività investigativa sviluppata dalla compagnia delle Fiamme gialle di Mondragone, ... Riporta pupia.tv

Bonus edilizi per lavori mai eseguiti: maxi sequestro da 39 milioni di euro - Sono 28, attualmente, gli indagati per indebita percezione di erogazione pubbliche che, in concorso tra loro, avrebbero contribuito nel porre in essere la sofisticata frode. Riporta casertanews.it

Maxi frode fiscale: 42 indagati tra imprenditori e professionisti. Sequestrati oltre 14 milioni di euro - Una maxi frode fiscale finisce al centro di un’inchiesta della guardia di finanza coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Lo riporta casertanews.it

Maxi frode, bonus edilizi con i defunti - Un nuovo capitolo dell’inchiesta sulle frodi fiscali legate ai crediti d’imposta per ristrutturazioni edilizie è stato aperto dalla Procura della Repubblica di Prato. Riporta ilrestodelcarlino.it