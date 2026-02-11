Franjo Von Allmen | nome da imperatore fisico da colosso con un piano B pronto

Franjo Von Allmen, giovane svizzero di 24 anni, ha già lasciato il segno a Bormio con tre medaglie d’oro. A soli 17 anni aveva pensato di lasciare tutto, dopo la morte del padre. Ma ora, alla sua prima partecipazione ai Giochi, si presenta come un talento promettente, forte e determinato. Ha un piano B pronto, ma sembra già pronto a conquistare anche il futuro.

Ha il nome di un imperatore (Franjo è una contrazione di Franz Joseph, Francesco Giuseppe) e come un sovrano assoluto si è preso il trono dello sci alpino compiendo un’impresa riuscita fin qui solo a due leggende come Toni Sailer (Cortina 1956) e Jean-Claude Killy (Grenoble 1968) e tra le donne a Janica Kostelic (Salt Lake City 2002): tre ori in una stessa edizione olimpica. Dovevano essere i Giochi del connazionale Odermatt, che inseguiva lo stesso record, sono diventati il palcoscenico di Von Allmen, alla prima partecipazione a cinque cerchi. Franjo è nato il 24 luglio 2001 a Boltigen, Oberland Bernese, vicino alla valle di Simmen, o Simmenthal che dir si voglia: e infatti festeggia ogni successo portando le dita sulla testa a mo’ di corna, perché i bovini hanno una parte decisamente importante nell’economia di quelle montagne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Franjo Von Allmen

Ultime notizie su Franjo Von Allmen

Argomenti discussi: C'è solo Franjo von Allmen davanti ad una nazionale azzurra immensa: Franzoni argento, Paris bronzo!; Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026; Italia, è gioia doppia in discesa! Franzoni argento e Paris bronzo; Il neo campione olimpico: Franjo von Allmen: Ho già restituito la medaglia, altrimenti l'avrei persa | blue News.

Franjo von Allmen, chi è lo svizzero dei record: i tre ori olimpici, il papà scomparso e quel premio con la salsicciaC’è un fenomeno a Bormio. Si chiama Franjo von Allmen e ha fatto tutto (o quasi) lui. Trionfo in discesa sabato, trionfo nel team event (insieme al connazionale Tanguy ... ilmattino.it

Von Allmen, il re dei Giochi: «Amo lanciarmi nel vuoto». Costruiva chalet, ora fa capolavoriStoria del giovane svizzero che ha vinto tre medaglie d’oro in cinque giorni. Un’impresa riuscita solo ad altri tre atleti nella storia. Ha rischiato di dover lasciare lo sci quando ha perso il papà, ... editorialedomani.it

VON ALLMEN STA DOMINANDO QUESTE OLIMPIADI Con l'oro in SuperG, diventa il terzo uomo a collezionare tre titoli nella stessa edizione dei Giochi nello sci alpino. 1956 - Toni Sailer 1968 - Jean Claude Killy 2026 - Franjo von Allme - facebook.com facebook

Franjo von Allmen: e va bene così, «senza parole». x.com