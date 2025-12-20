Val Gardena Franjo von Allmen trionfa in discesa libera | Schieder torna sul podio

Lo svizzero batte Odermatt sulla Saslong, terzo posto per l’azzurro Florian Schieder. Bene l’Italia con Paris, Casse e Franzoni tutti a punti. È Franjo von Allmen il vincitore della discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena. Sulla pista Saslong lo svizzero si impone con il tempo di 1’58?67, precedendo il . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Pagelle discesa Val Gardena 2025: oggi tocca a Schieder. Von Allmen si prende la rivincita su Odermatt Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: si fa sul serio e Von Allmen mette paura a tutti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. D U Val Gardena, la gara di Franjo Von Allmen (LA2 Sport Live 18.12.2025, 13h00); Val Gardena: Franjo von Allmen dopo la sua spettacolare caduta: «Ho avuto un buon angelo custode» |; Franjo von Allmen mago della Saslong! Batte anche Odermatt in discesa, rivivi la sya gara in Val Gardena; Dieci azzurri per la Saslong: tra poche ore la 1^ prova, rientra Franz e von Allmen stringe i denti. Pagelle discesa Val Gardena 2025: oggi tocca a Schieder. Von Allmen si prende la rivincita su Odermatt - PAGELLE DISCESA LIBERA VAL GARDENA 2025 Franjo Von Allmen 9: si prende la rivincita nei confronti di Marco Odermatt e riscatta in un colpo solo anche ... oasport.it Sci, Florian Schieder terzo nella libera di Val Gardena - (askanews) – Florian Schieder vola sul podio della Saslong: la discesa della Val Gardena, quella integrale dopo la gara ridotta di giovedì, è sempre questione svizzera con Franjo Von All ... askanews.it

All-in Franjo, questa volta la Val Gardena è tua! "Ma non sono stato perfetto, podio fantastico con due amici" - La gemma di von Allmen sulla Saslong, dove aveva concluso 2° nelle ultime due occasioni alle spalle di Odermatt, che si accontenta di un altro 2° posto, mantiene ... neveitalia.it

Franjo von Allmen è l'uomo del giorno in Val Gardena e sorride, ma ha parole d'elogio anche verso casa Italia x.com

#Sci Doppietta rossocrociata nella discesa libera di Coppa del mondo sulla pista Saslong della Val Gardena. La Svizzera ha occupato le prime due posizioni grazie a Franjo von Allmen che ha preceduto di tre decimi il connazionale e super campione Marco - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.