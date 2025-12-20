Franjo von Allmen | Prestazione non perfetta ma evidentemente è bastato Schieder quando riesce dà il massimo
Quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Franjo von Allmen, che in Val Gardena riesce a battere tutti, a partire da Marco Odermatt, con una performance da 1’58?67, cui soltanto il connazionale Marco Odermatt resiste. E il bello è che a lui neanche piace come ha sciato oggi. Questo è ciò che risulta dall’intervista con Ettore Giovannelli per la Rai: “ Non era perfetta la prestazione, c’erano delle sbavature, ma evidentemente è bastato. Aspettiamo perché qui in Gardena non si sa mai, ma condivido volentieri il podio con Odermatt, una volta lui una io, ma bisogna stare attenti “. E poi una riflessione su Schieder: “ Con Florian (Schieder, N. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Dominik Paris: “Il distacco da von Allmen è tantissimo, non è andata benissimo”
Leggi anche: Pagelle discesa Val Gardena 2025: Odermatt farà tripletta? Riscatto Von Allmen, grande Italia
Val Gardena: Franjo von Allmen dopo la sua spettacolare caduta: «Ho avuto un buon angelo custode» |; Pagelle discesa Val Gardena 2025: Odermatt farà tripletta? Riscatto Von Allmen, grande Italia; Tra Odermatt e von Allmen tanto azzurro: ecco la startlist del super-g in Val Gardena e Franzoni...; Dominik Paris terzo nella discesa di Cdm in Val Gardena: vince Odermatt.
Tripletta elvetica Franjo von Allmen sulla superlativa prestazione svizzera: «I miei nervi non reggono più» - La squadra svizzera ha vissuto una prima combinata a squadre, in campo maschile, da brividi, portando a casa oro, argento e bronzo. bluewin.ch
Svizzera trionfa in Norvegia: successo di Franjo Von Allmen e tripletta elvetica - La Svizzera ha dimostrato il suo dominio nella discesa a Kvitfjell, regalando ai tifosi uno spettacolo ... gaeta.it
Discesa libera della Val Gardena: vince Von Allmen, terzo l'azzurro Schieder - Gli altri azzurri: quinto Paris, settimo Casse, decimo Franzoni ... corriere.it
Buongiorno così! Con il quarto podio in carriera di Paris sulle nevi della mitica Saslong! Il fenomeno Marco Odermatt, il connazionale svizzero Franjo von Allmen e il nostro Dominik… Tutti in una manciata di centesimi in Val Gardena! Una discesa di - facebook.com facebook
Buongiorno così! Con il quarto podio in carriera di Paris sulle nevi della mitica Saslong! Il fenomeno Marco Odermatt, il connazionale svizzero Franjo von Allmen e il nostro Dominik… Tutti in una manciata di centesimi in Val Gardena! Una discesa di x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.