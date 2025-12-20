Quarta vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Franjo von Allmen, che in Val Gardena riesce a battere tutti, a partire da Marco Odermatt, con una performance da 1’58?67, cui soltanto il connazionale Marco Odermatt resiste. E il bello è che a lui neanche piace come ha sciato oggi. Questo è ciò che risulta dall’intervista con Ettore Giovannelli per la Rai: “ Non era perfetta la prestazione, c’erano delle sbavature, ma evidentemente è bastato. Aspettiamo perché qui in Gardena non si sa mai, ma condivido volentieri il podio con Odermatt, una volta lui una io, ma bisogna stare attenti “. E poi una riflessione su Schieder: “ Con Florian (Schieder, N. 🔗 Leggi su Oasport.it

Franjo von Allmen: "Prestazione non perfetta, ma evidentemente è bastato. Schieder quando riesce dà il massimo"

