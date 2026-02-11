Francalanci alla guida dei consultori

Il dottor Filippo Francalanci torna a dirigere i consultori. Dopo aver già gestito l’Unità operativa di Ostetricia e ginecologia all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, ora assume un nuovo incarico. La sua nomina punta a rafforzare i servizi di assistenza nel territorio, con l’obiettivo di offrire un supporto più diretto alle donne e alle famiglie. La scelta è arrivata dopo mesi di valutazioni e segna un passo importante nel settore sanitario locale.

Nuovo incarico per il dottor Filippo Francalanci (nella foto), che già dirige l' Unità operativa complessa di Ostetricia e ginecologia dell' ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Da lunedì prossimo avrà anche la responsabilità dell' Unità Funzionale Attività consultoriali Zona distretto Valdarno in qualità di facente funzione. La scelta della Asl Toscana Sud Est è caduta su un professionista di provata e consolidata esperienza nella sanità pubblica anche all'interno dell'area vasta. Prima di approdare nel 2024 nel monoblocco di vallata, infatti, aveva svolto un ruolo analogo nel presidio ospedaliero della Misericordia a Grosseto.

