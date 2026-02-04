50 anni dall’istituzione dei consultori | a Lecco un’iniziativa pubblica per difenderli e rilanciarli

A cinquant’anni dalla nascita dei consultori a Lecco, i comitati locali organizzano un evento pubblico. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di questi servizi e cercare di rafforzarli. L’iniziativa arriva in un momento in cui la sanità pubblica si trova sotto pressione e i consultori rischiano di essere dimenticati. Durante l’incontro, esperti e cittadini discutono di come garantire un futuro ai consultori, strumenti fondamentali per la salute e i diritti sociali della comunità.

A cinquant'anni dall'istituzione dei consultori familiari, Alleanza Verdi Sinistra Lecco promuove un momento di confronto e approfondimento dedicato alla difesa e al rilancio di uno dei pilastri fondamentali della sanità pubblica e dei diritti sociali. L'iniziativa si terrà sabato 7 febbraio alle.

