Violenza di genere il contributo dei consultori familiari spiegato in un incontro pubblico

Ferraratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La lotta alla violenza contro le donne passa anche dai consultori familiari. Infatti, il coordinamento donne della lega Spi Cgil Copparo-Ro di Riva del Po organizza l'incontro pubblico 'I consultori familiari tra storia, attualità e prospettive future'.

