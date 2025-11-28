Violenza di genere il contributo dei consultori familiari spiegato in un incontro pubblico
La lotta alla violenza contro le donne passa anche dai consultori familiari. Infatti, il coordinamento donne della lega Spi Cgil Copparo-Ro di Riva del Po organizza l’incontro pubblico ‘I consultori familiari tra storia, attualità e prospettive future’.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
