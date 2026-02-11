Frana sulla provinciale | smottamento invade la carreggiata traffico a rischio

Un tratto della provinciale SP76 si è improvvisamente sfaldato, invadendo la carreggiata con una frana. La strada rimane chiusa e il traffico è in tilt, creando lunghe code e disagi per chi deve passare di lì. I lavori di rimozione e messa in sicurezza sono ancora in corso.

Disagi alla circolazione per un improvviso smottamento che nelle scorse ore ha interessato un tratto della strada provinciale SP76. Il cedimento del terreno si è verificato circa 200 metri dopo lo Chalet al Lago, superato il bivio in direzione Sella Nevea. Parte del materiale franato ha invaso la carreggiata.

