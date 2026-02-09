Alghero-Villanova frana sulla SS292 | traffico rallentato messa in sicurezza e indagini sulle cause dello smottamento

Questa mattina una frana si è verificata sulla strada statale 292 tra Alghero e Villanova Monteleone. I mezzi di soccorso sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e per gestire il traffico rallentato. Le cause dello smottamento sono ancora da chiarire, mentre le autorità stanno facendo indagini sul caso. La strada rimane chiusa in alcune tratte in attesa di ulteriori interventi.

Una frana avvenuta nella mattinata di oggi, 9 febbraio 2026, sulla strada statale 292, tra Alghero e Villanova Monteleone, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell'ordine. Grossi massi si sono staccati dal costone roccioso, invadendo la carreggiata e causando rallentazioni al traffico. Fortunatamente, l'evento non ha provocato feriti né incidenti. L'allarme è scattato intorno alle 6:15 del mattino, quando una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero è stata chiamata a intervenire sul tratto di strada interessato dallo smottamento. L'obiettivo immediato era quello di mettere in sicurezza l'area, prevenendo ulteriori crolli e consentendo il passaggio dei veicoli in sicurezza.

