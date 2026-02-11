Frana all’alba sulla Pontebbana | detriti sulla carreggiata traffico rallentato

Questa mattina sulla Pontebbana si è verificata una frana che ha bloccato parte della carreggiata. Le piogge intense delle ultime ore hanno reso i versanti montani ancora più fragili e hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i tecnici, ma il traffico è subito rallentato, creando disagi per chi viaggia lungo quella tratta.

Le piogge delle ultime ore fanno cedere un versante lungo la strada statale SS13 a Resiutta: alcuni massi superano le barriere e finiscono sulla strada. Intervento dei vigili del fuoco di Gemona. Disagi alla circolazione Le piogge insistenti di queste ore e la fragilità dei versanti montani hanno fatto scattare l'allarme all'alba di oggi, mercoledì 11 febbraio, lungo la strada statale 13 Pontebbana. Poco prima delle 6 una frana si è staccata dai pendii che costeggiano la carreggiata nel territorio comunale di Resiutta, in direzione nord, nel tratto che precede l'imbocco della galleria verso il confine con Chiusaforte.

