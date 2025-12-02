Frana a Furore i lavori di messa in sicurezza previsti entro il fine settimana
Continuano i sopralluoghi congiunti di Anas, Enti Locali ed Enti Terzi finalizzati al ripristino della transitabilità delle strade statali 145 “Sorrentina” e 163 “Amalfitana”, interrotte dallo scorso sabato a causa di due frane, connessa alla forte ondata di maltempo dello scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
