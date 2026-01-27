Il sopralluogo di figure istituzionali a Niscemi evidenzia l'impegno nella gestione della frana che ha costretto circa 1.500 persone a evacuare. Durante l'incontro, si analizzeranno le criticità e le misure di intervento necessarie per garantire sicurezza e tutela del territorio.

Oggi, alle 10.30, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani sarà al centro operativo comunale (Coc) di Niscemi, nel Nisseno, per un sopralluogo e per fare il punto sulla frana che ha interessato il territorio assieme al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. Intanto « È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene impegnata la protezione civile locale, regionale e nazionale. Per precauzione, la fascia di rispetto è passata da 100 a 150 metri mentre la linea di frana ha raggiunto i quattro chilometri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La frana di Niscemi, gli sfollati sono 1500. Il sindaco: "Una tragedia, ma restiamo calmi": Oggi sopralluogo di Schifani, Ciciliano e Cocina

Approfondimenti su Niscemi Frana

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana iniziata domenica 25 gennaio ha provocato la chiusura delle scuole e l’evacuazione di oltre 500 persone.

A Niscemi, in Sicilia, prosegue l'emergenza legata alla frana che ha coinvolto alcune aree della città.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; La frana di Niscemi, 1500 persone evacuate; Maltempo, si estende la frana a Niscemi: 1.500 sfollati. Le case entro 50-70 metri andranno giù - Il sindaco di Niscemi: Tragedia che ci segnerà, ma manteniamo la calma; La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'.

Frana impressionante rischia di inghiottire Niscemi: sono oltre 1500 gli sfollati, scuole chiuseUna spaccatura di 4 chilometri lungo la strada provinciale 10 ha lasciato decine di abitazioni in bilico su un baratro di 25 metri ... quotidiano.net

Frana a Niscemi, il sindaco agli abitanti: State a casaE' una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni a case. E oggi state a casa. Così, in una diretta social, il ... adnkronos.com

Niscemi colpita dalla frana: le incredibili immagini delle case in bilico riprese dal drone - facebook.com facebook

Sindaco di Niscemi, 'la tragedia della frana ci segna ma restiamo calmi'. Conti: 'siamo qui a gestire l'emergenza, il paese è monitorato' #ANSA x.com