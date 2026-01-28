Raffadali chiama alla solidarietà il sindaco invita a offrire alloggi agli sfollati di Niscemi

Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, fa appello ai cittadini: offrite alloggi agli sfollati di Niscemi. Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte famiglie si sono trovate senza casa e hanno bisogno di aiuto. Cuffaro chiede a tutti di dimostrare responsabilità e senso civico, aprendo le porte e offrendo un riparo a chi ha perso tutto.

Un appello pubblico rivolto ai residenti per sostenere la popolazione colpita dal ciclone Harry. Iniziativa organizzata con il coordinamento diretto del Comune Approfondimenti su Raffadali Niscemi Sicilia, Niscemi isolata da una frana: scuole chiuse e oltre 500 sfollati. Il sindaco: "Situazione drammatica" A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana iniziata domenica 25 gennaio ha provocato la chiusura delle scuole e l'evacuazione di oltre 500 persone. Frana a Niscemi, inagibili 2 vie di accesso su 4 e 1.500 sfollati, sindaco Conti: "Ora il canyon è alto 50 metri" - VIDEO La frana a Niscemi ha compromesso due delle quattro vie di accesso alla città, lasciando circa 1.

