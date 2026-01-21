Serie D Fossombrone mister Giuliodori | Con Macerata punto pesante

Il pareggio tra Forsempronese e Maceratese, terminato 0-0 al

Uno 0-0 che vale più di quanto dica il tabellino. Il pareggio maturato al "Bonci" tra Forsempronese e Maceratese certifica la solidità dei metaurensi e consolida una classifica che, a inizio stagione, appariva difficilmente immaginabile. Contro una delle formazioni più agguerrite del girone, il Fossombrone dimostra ancora una volta maturità, equilibrio e capacità di reggere l’urto anche nei momenti più delicati. La gara è stata intensa e combattuta, con entrambe le squadre decise a cercare la vittoria. Le occasioni non sono mancate: Casolla ha avuto due buone opportunità, una per tempo, trovando però sulla sua strada un attento Gagliardini, decisivo soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

