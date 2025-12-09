Consegnati i lavori per la riapertura del viadotto Cansalamone Schifani | ' ' Parte il recupero di un’opera strategica' '
Con la cerimonia di firma dei verbali, la Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha consegnato oggi i lavori per il recupero e la riapertura del viadotto Cansalamone di Sciacca, nell’Agrigentino. “Raggiungiamo un altro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
