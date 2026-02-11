Forte scossa di terremoto nella notte | magnitudo oltre 5 boato improvviso

Nella notte tra il 10 e l’11 febbraio 2026, la Macedonia del Nord ha tremato con forza. Una scossa di magnitudo oltre 5 ha svegliato molte persone e causato panico nelle zone colpite. I sismografi hanno registrato il terremoto poco prima dell’alba, e al momento non si segnalano vittime gravi, ma alcune case sono state danneggiate. Le autorità stanno valutando i danni e invitano la popolazione a mantenere la calma.

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Macedonia del Nord nella serata del 10 febbraio 2026: i monitoraggi sismici hanno registrato un evento di magnitudo 5.1 alle ore 22:05 con epicentro nella zona di Tetovo. Il sisma è stato avvertito in modo netto dalla popolazione, anche per via della profondità stimata in circa 12,1 chilometri. Epicentro superficiale e popolazione in strada. La combinazione tra magnitudo e ipocentro relativamente superficiale ha reso la scossa particolarmente percepibile nei quartieri cittadini e nei centri abitati circostanti. In diversi casi, la reazione è stata immediata: molte persone sono uscite dalle abitazioni per timore di repliche e per verificare eventuali danni.

