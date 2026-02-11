Forte scossa di terremoto magnitudo oltre 5 | boato improvviso

La Macedonia del Nord ha tremato questa sera con una forte scossa di terremoto. Alle 22:30, un terremoto di magnitudo 5.2 ha scosso l’area di Gostivar. La terra ha tremato improvvisamente, facendo tremare case e strade. Non ci sono ancora notizie precise sui danni, ma le autorità stanno controllando la situazione. La gente è uscita di casa spaventata, cercando riparo e sicurezza.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata nella tarda serata del 10 febbraio 2026 nell’area di Gostivar, nella Macedonia del Nord occidentale. Il sisma, avvertito nettamente in più centri abitati, è stato localizzato a circa 11 chilometri di profondità: un dato che, secondo gli esperti, può rendere le oscillazioni più percepibili e aumentare la sensazione di un boato improvviso. Le rilevazioni degli enti di monitoraggio indicano un epicentro non lontano da zone già interessate in passato da attività sismica. In molti quartieri la scossa ha spinto i residenti a uscire dalle abitazioni per timore di repliche, con segnalazioni di tremori prolungati e oggetti spostati all’interno delle case.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Gostivar Terremoto Scossa di terremoto fortissima, magnitudo 6: un boato improvviso Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’oceano Pacifico al largo della costa occidentale degli Stati Uniti. Scossa di terremoto a Serrastretta vicino Catanzaro di magnitudo 3,8: "Veramente forte", "Un boato" Una scossa di terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata a Serrastretta, vicino a Catanzaro. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Scossa di terremoto: ecco come comportarsi Ultime notizie su Gostivar Terremoto Argomenti discussi: Forte scossa di terremoto magnitudo 3.6, epicentro a Serrastretta; Terremoto Calabria di 5.1 avvertito anche in Sicilia e a Malta. Stop ai treni sulla linea jonica; Terremoto in Calabria, forte scossa di magnitudo 3,6: epicentro nel Catanzarese · LaC News24; Terremoto a Catanzaro con epicentro Serrastretta, scossa di magnitudo 3.6 sentita in mezza Calabria. Quattro scosse di terremoto in meno di un'ora al largo di Palermo: di magnitudo 3.9 la più forteGli episodi sono stati registrati tra le 14.40 e le 14.50: il terzo sisma è stato percepito da alcuni cittadini, soprattutto ai piani alti degli edifici del capoluogo ... palermotoday.it Terremoto oggi Milano: epicentro, magnitudo e ultime notizieUna forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano e nella provincia di Bergamo verso le 11.34 di oggi, sabato 18 dicembre. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone ... tpi.it Sciame sismico nel Tirreno Meridionale: scossa più forte di magnitudo 3.9 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.