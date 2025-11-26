Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | la Valtellina sfoggia i cinque cerchi olimpici e inizia il countdown

La Valtellina si veste a cinque cerchi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Mancano poco più di due mesi al via dell’evento olimpico, lo storico appuntamento con la massima competizione sportiva invernale, e la Valtellina, terra in cui si assegneranno le medaglie di sci alpino maschile e sci alpinismo (a Bormio) e quelle di snowboard e freestyle (Livigno), si sta preparando per mostrare al mondo la sua immagine migliore. In quest’ottica, con l’obiettivo di valorizzare e rendere partecipe tutto il territorio provinciale, APF Valtellina ha istallato una serie di allestimenti visivi e promozionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

