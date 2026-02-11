Formula 1 test pre-stagionali in Bahrain | quando si svolgono e cosa aspettarsi davvero

La Formula 1 si prepara a tornare sui circuiti con i test pre-stagionali in Bahrain. Le squadre sono già sul posto, tra vento e sabbia, per mettere a punto le monoposto prima dell’inizio del campionato. Le sessioni di lavoro sono lunghe e intense, con i piloti che provano le nuove auto e cercano di raccogliere dati utili. La curiosità è tanta: le risposte arriveranno solo quando si accenderanno le luci del primo Gran Premio.

La stagione di Formula 1 inizia prima ancora che si spengano i semafori del primo Gran Premio. Inizia in Bahrain, tra vento, sabbia e lunghe sessioni di lavoro silenzioso ai box. I test pre-stagionali sul circuito di Sakhir rappresentano il primo momento in cui le nuove monoposto scendono in pista senza filtri, dopo mesi di sviluppo in fabbrica. Quest'anno i test si svolgeranno dal 26 al 28 febbraio al Bahrain International Circuit, su tre giornate consecutive divise in sessioni mattutine e pomeridiane. Ogni giorno le squadre avranno a disposizione circa otto ore di pista, con un programma serratissimo: raccolta dati, simulazioni gara, prove aerodinamiche e verifiche di affidabilità.

