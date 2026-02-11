Formazione e sguardo all’estero per una PA più competitiva Intervista a Sergio Strozzi
Sergio Strozzi, responsabile innovazione, tecnologia e startups della Farnesina, ha parlato di come formare il personale pubblico e di come guardare all’estero per rendere la pubblica amministrazione più competitiva. L’intervista è arrivata durante l’evento “Capitale umano, valore pubblico”, organizzato da Digit’Ed e Formiche a Roma. Strozzi ha spiegato che investire su formazione e scambi internazionali può portare a un’amministrazione più efficiente e aggiornata.
