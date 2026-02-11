Formazione e sguardo all’estero per una PA più competitiva Intervista a Sergio Strozzi

Sergio Strozzi, responsabile innovazione, tecnologia e startups della Farnesina, ha parlato di come formare il personale pubblico e di come guardare all’estero per rendere la pubblica amministrazione più competitiva. L’intervista è arrivata durante l’evento “Capitale umano, valore pubblico”, organizzato da Digit’Ed e Formiche a Roma. Strozzi ha spiegato che investire su formazione e scambi internazionali può portare a un’amministrazione più efficiente e aggiornata.

Reclutamento, formazione e merito per una PA a prova di crescita. Intervista al ministro Zangrillo Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha parlato di nuove strategie per migliorare il settore pubblico. "Stop fughe all'estero. Serve una formazione più attenta ai bisogni" Silvia Russo, segretaria generale della Cisl Toscana, mette in guardia: le fughe dei giovani all'estero non si fermeranno se non cambiamo rotta.

