Stop fughe all’estero Serve una formazione più attenta ai bisogni

Silvia Russo, segretaria generale della Cisl Toscana, mette in guardia: le fughe dei giovani all’estero non si fermeranno se non cambiamo rotta. Serve una formazione più mirata, che risponda ai reali bisogni del mercato. La crisi del manifatturiero e le difficoltà economiche del 2026 spingono a investire in tecnologia, ma ancora troppo poco si fa per trattenere i giovani in Italia.

CRISI DEL MANIFATTURIERO, lavoro, giovani: l’analisi di Silvia Russo, segretaria generale Cisl Toscana, sulle sfide economiche del 2026 tra le difficoltà da superare e la necessità di investire in tecnologia. Come inizia questo 2026 e quali sono le prospettive? "Industria e manifattura evidenziano problemi già dall’anno scorso e dal precedente, soprattutto nel Made in Italy: moda e lusso tra Firenze e Prato, pelletteria e concia nel Pisano, finiture meccaniche. Il dato ce lo restituisce anche l’Irpet: nonostante un lieve segno positivo della produttività, siamo in calo ormai da tempo. Non siamo di fronte a una crisi congiunturale e ciclica, ma a una crisi strutturale delle nostre aziende.🔗 Leggi su Quotidiano.net

