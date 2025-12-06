La nuova edizione di TASTE 2026 è True Food

World Food Awards 2025 2026: svelate le classifiche di Taste Atlas, l'Italia trionfa - Le nuove classifiche Taste Atlas raccontano un anno ricco per il panorama gastronomico mondiale, con la cucina italiana a fare da protagonista ... Riporta buonissimo.it

TASTE 2026 torna a Firenze con oltre 750 aziende e il tema ''True Food'' - Dal 7 al 9 febbraio 2026 la Fortezza da Basso ospita TASTE con 750 aziende, buyer internazionali e un ricco programma di eventi ... Si legge su horecanews.it

Identità Golose presenta la guida ai ristoranti 2026 e racconta la nuova cucina - È stata presentata oggi al Centro Congressi Fondazione Cariplo la nuova edizione della Guida ai Ristoranti d’Italia, Europa e Mondo 2026 di Identità Golose, ideata da Paolo Marchi e Gabriele Zanatta. Da foodaffairs.it