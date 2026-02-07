Remco Evenepoel dimostra ancora una volta di essere in forma e vince la quarta tappa della Volta Comunitat Valenciana. Il belga ha preso il comando negli ultimi chilometri e ha ipotecato il successo finale. Pellizzari si piazza tra i migliori, salendo sul podio.

Remco Evenepoel conferma il suo straordinario stato di forma in questo inizio di anno e si aggiudica la quarta tappa della V olta Comunitat Valenciana, La Nucía-Teulada Moraira di 172 chilometri. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe piazza la stoccata decisiva nel finale e precede di ventiquattro secondi il portoghese Joao Almeida della UAE Team Emirates-XRG e il compagno di squadra Giulio Pellizzari, autore di un lavoro eccellente sulle salite di giornata. Ottima corsa anche per Antonio Tiberi che chiude in quarta posizione con un ritardo di 25”. A tredici chilometri dalla fine Remco Evenepoel, l’uomo più atteso, rompe gli indugi, lancia il suo micidiale attacco, piazza uno scatto secco e s’invola. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volta Comunitat Valenciana 2026, Evenepoel show nel finale. Il belga ipoteca il successo finale. Pellizzari sul podio

