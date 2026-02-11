Fontana il ricordo di Bertola | Difese Banca Etruria

Nei giorni scorsi, l’ex presidente di Banca Etruria, Bertola, ha ricordato Fontana come una persona pratica e determinata, capace di affrontare il futuro con attenzione. È una testimonianza che riafferma il ruolo di Fontana nel periodo difficile della banca, sottolineando la sua sensibilità e l’impegno nei confronti di Arezzo.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – “ Fontana ha dimostrato grande sensibilità nei confronti di Arezzo, persona pratica e determinante con grande attenzione per il futuro”. Parola di Roberto Bertola ex amministratore delegato di Nuova Banca Etruria che arrivò ad Arezzo nel novembre 2015 in seguito al salvataggio dell'istituto, con l'obiettivo di traghettare la banca verso la cessione, avvenuta poi a Ubi Banca. Bertola ha gestito la fase di ristrutturazione, puntando sul legame col territorio. Un legame che lo ha visto faccia a faccia con il vescovo Fontana e di cui adesso ricorda il valore umano. Bertola che ricordo personale ha dell’arcivescovo Fontana? “Gli devo molto, nella vicenda della banca ha dimostrato di avere una grossa sensibilità nei confronti di Arezzo, una terra che presidiava e serviva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lorenzo Rosi, ultimo ex presidente di Banca Etruria, è stato condannato a due anni di reclusione con pena sospesa per bancarotta fraudolenta, nel contesto di un processo d'appello relativo al crac dell'istituto.

Il processo sul crac di Banca Etruria si conclude con numerose assoluzioni, ridimensionando le accuse iniziali.

