Crac di Banca Etruria Raffica di assoluzioni Pagano soltanto in tre
Il processo sul crac di Banca Etruria si conclude con numerose assoluzioni, ridimensionando le accuse iniziali. Solo in tre sono stati condannati, segnando una svolta significativa nella vicenda giudiziaria. Questa sentenza rappresenta un nuovo capitolo in una delle vicende più complesse e discusse degli ultimi anni nel panorama finanziario italiano.
Una sentenza che mette un altro punto su una delle vicende giudiziarie più intricate degli ultimi anni, quella del crac di Banca Etruria, ribaltando clamorosamente una parte degli esiti del primo grado. La Corte di Appello di Firenze ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi della procura per gran parte degli imputati (23 su 24 assolti in primo grado dal giudice Gianni Fruganti nel 2021). Il colpo di scena più rilevante riguarda Lorenzo Rosi, ultimo presidente dell’istituto aretino prima della risoluzione del 2015. Assolto in primo grado, Rosi è stato ora condannato a due anni di reclusione, pur con il beneficio della sospensione condizionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Crac di Banca Etruria. Raffica di assoluzioni. Pagano soltanto in tre; Banca Etruria, cala il sipario sul processo per bancarotta: l'ora delle sentenze e delle prescrizioni.
