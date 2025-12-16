L' evoluzione del centro storico al cuore del nuovo libro strenna della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena presenta il suo nuovo libro strenna per il Natale 2025, dedicato all’evoluzione del centro storico della città. Un viaggio tra storia, architettura e trasformazioni, che approfondisce le radici e il cambiamento di un patrimonio prezioso e vivo.

Anche quest'anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena presenta il libro strenna per il Natale 2025. Venerdì 19 dicembre (ore 17) sarà l'occasione per introdurre l'"Atlante storico delle città: Cesena", scelto per l'occasione come libro strenna.Il volume, presentato in Sala Biagio Dradi.

