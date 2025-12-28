È arrivata dopo dieci anni la sentenza di condanna per un quarantatreenne di Villafranca accusato di avere maltrattato la compagna. L’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - "Maltrattava la compagna e la scaglia contro una porta": condannato dopo dieci anni

Leggi anche: Maltrattava la compagna, condannato a 7 anni di carcere

Leggi anche: Con la compagna maltrattava l’anziano padre: condannati a sei anni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Entra in casa della compagna e la minaccia di morte, poi si scaglia contro i carabinieri - L’uomo, un 36enne di nazionalità straniera, è stato arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale ... msn.com