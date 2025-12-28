Maltrattava la compagna e la scaglia contro una porta | condannato dopo dieci anni

È arrivata dopo dieci anni la sentenza di condanna per un quarantatreenne di Villafranca accusato di avere maltrattato la compagna. L’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

